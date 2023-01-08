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رد فعل أمريكا على أحداث برازيليا

رد فعل أمريكا على أحداث برازيليا
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

شجب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الفعاليات الاحتجاجية المناهضة للحكومة البرازيلية التي بدأت يوم الأحد في العاصمة برازيليا.

العالم-الامريكيتان

وشدد الوزير الأمريكي على ضرورة، وقف هذه الفعاليات الاحتجاجية على الفور.

وكتب الوزير في تغريدة على تويتر: "ندين هجمات اليوم على مبنى رئاسة البرازيل والكونغرس الوطني والمحكمة العليا الفيدرالية".

وأشار بلينكن إلى أن استخدام العنف من أجل شن هجمات على المؤسسات الديمقراطية، أمر غير مقبول دائما.

وقال: " ننضم إلى رئيس البرازيل في دعوة لوقف هذه التصرفات على الفور"

في وقت سابق، أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن أنباء متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بأن أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو اقتحموا القصر الرئاسي في البرازيل والمحكمة العليا.

وبحسب "فرانس برس"، فقد اقتحم أنصار بولسونارو حواجز الشرطة ومبنى الكونغرس الوطني يوم الأحد، في احتجاج على تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي.

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