ماذا تعني الضربة الايرانية لأكبر قاعدة امريكية بالمنطقة استراتيجياً وعسكرياً؟

خاص بالعالم

وقال العميد جابر في حديث لقناة العالم خلال برنامج "نوافذ": ان امريكا وضعت في هذه القاعدة ثقلها العسكري والتجسسي والمراقبة مغلف بهيبة امريكا، مبيناً ان الضربة الايرانية كسرت الهيبة الامريكية.

ماذا يعني عدم الرد الامريكي على الضربة الايرانية؟

من جانبه، اكد الباحث السياسي الدكتور رياض عيد، ان ضربة عين الاسد شكلت انتهاء مرحلة الصبر الاستراتيجي التي كانت تمارسه الجمهورية الاسلامية في ايران على عربدات الولايات المتحدة الامريكية، علماً انه كان هناك قبل ضربة قاعدة عين الاسد، اسقاط درة الطائرات الامريكية للتجسس حين دخلت الاجواء الاقليمية الايرانية ولم ترد الولايات المتحدة.

واوضح عيد، ان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب كان قد شكر ايران لانها استهدفت الطائرة التي لم يكن على متنها 31 عسكرياً وتبلغ قيمتها 260 مليون دولار، وسبقها قيام البحرية الايرانية بعملية انزال خطفت زوارق امريكية واحتجزتها، مشيراً ان هذا يدل على ان هناك حساباً جارياً كبيراً بالتوازن بين الجمهورية الاسلامية والولايات المتحدة الامريكية.

واعتبر عيد، ان التوازن الاستراتيجي قد اختل لصالح ايران، بعد ضربها اكبر حصن امريكي، وان ايران لا تخشى الولايات المتحدة التي هي اكبر قوة في العالم، بل هددتها اذا ردت فسيكون ردها ضرب كل القواعدة الامريكية في الخليج الفارسي ومنطقة الشرق الاوسط وبشكل مزلزل.

كيف اثرت هذه الضربة على الهيبة الامريكية وعلى تواجدها؟

بدوره، اكد عضو التجمع العشائري الاسلامي في بغداد الشيخ علي المحمداوي، ان فصائل المقاومة العراقية منذ عام 2003 الى عام 2011 قد اجبرت القوات الامريكية على اجلائها من العراق، موضحاً ان العراقيين يعلمون ماهية امكانية امريكا وهي خاوية وفارغة بعناوين وشعارات برّاقة.

وقال الشيخ المحمدي: ان امكانيات امريكا باتت محدودة امام تطور محور المقاومة، واعتبر استهداف ايران لقاعدة عين الاسد رداً على استشهاد القائدين الكبيرين سليماني والمهندس، بانها كانت نوعية، جعلت امريكا مخمورة مترنحة،

واكد الشيخ المحمداوي، ان اي ضربة اخرى تستهدف امريكا فستسقط ارضاً، ولفت الى ان التواجد الامريكي غير مرحب به في المنطقة.

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