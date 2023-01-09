الرئيس الأوكراني يتحدث عن صمود قواته في باخموت وسوليدار

العالم – خاص بالعالم

ياتي هذا فيما اعلنت موسكو مقتل مئات الجنود الاوكرانيين في هجوم صاروخي على مدينة كراماتورسك شرقي اوكرانيا.

في التفاصيل، ظروف صعبة جدا تعيشها القوات الاوكرانية في مدينتي باخموت وسوليدار الاستراتيجيتين في منطقة دونباس شرقي البلاد بحسب اعترافات الرئيس فولوديمير زيلينسكي وسط تأكيده أن سوليدار لا تزال تحت سيطرته وذلك بعد انباء عن تلقي قوات بلاده اوامر بالانسحاب من المدينة التي تشهد قصفا ومعارك عنيفة.

وقال زينلسكي: "قواتنا تصد الهجمات المتواصلة على باخموت وتحتفظ بمواقعها في سوليدار في ظروف صعبة جدا. باخموت صامدة على الرغم من كل شيء. جنودنا يصدون المحاولات الروسية المستمرة للتقدم. سوليدار ايضا صامدة بالرغم من الدمار الهائل والأمور صعبة جدا."

وفيما انتقد زيلينسكي مجددا ما قال إنه عدم احترام روسيا للهدنة التي أعلنتها بمناسبة عيد الميلاد عند المسيحيين الأرثوذكس بشنها

هجمات على خيرسون جنوبي اوكرانيا اشار الى قصف مدن في دونباس بينها كراماتورسك شمال غربي باخموت التي قالت موسكو انها شنت هجوما صاروخيا انتقاميا على هذه المدينة أدى لمقتل ستمئة جندي اوكراني.

وجاء في بيان لوزراة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت بناء على معلومات استخبارية موثوقة قصفا صاروخيا على فندقين يقيم فيهما مؤقتا نحو الف وثلاثمئة جندي أوكراني في كراماتورسك. واضاف البيان ان الضربة تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار روسية في ماكييفا بدونيتسك قبل أسبوع والذي اسفر عن مقتل عشرات الجنود الروس.

غير ان سلطات المدينة والقوات الاوكرانية في المنطقة الشرقية نفوا سقوط أي قتلى في الهجوم ووصفوا ما اعلنه الروس بأنه عملية إعلامية لوزارة الدفاع الروسية لإظهار أنها ردت بقوة على الضربات الأوكرانية.

ورغم التصعيد وتواصل القتال في دونباس استعادت أوكرانيا خمسين أسيرا من روسيا مقابل الإفراج عن العدد نفسه من الأسرى الروس في صفقة رحب بها الطرفان.

ياتي هذا فيما يتواصل الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا. فبعد حزمة المساعدات الاميركية الاخيرة لكييف تحدث وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن امكانية تسليم بلاده دبابات ليوبارد لكييف وهي مركبات قتالية اثقل من مركبات ماردر التي ستسلمها برلين للاوكرانيين قبل نهاية مارس آذار