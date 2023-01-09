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قائد الثورة الاسلامية يلتقي حشدا من اهالي قم 

قائد الثورة الاسلامية يلتقي حشدا من اهالي قم 
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

تزامنا مع ذكرى الانتفاضة التاريخية في 9 يونيو 1978 في مدينة قم ، استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الاثنين، حشدا من اهالي المدينة في حسينية الإمام الخميني (رض) بطهران .

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء تباعا .

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