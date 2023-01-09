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المنشد العراقي البارز «قحطان البدیري» يزور ايران لحضور لقاء مع قائد الثورة الاسلامية

المنشد العراقي البارز «قحطان البدیري» يزور ايران لحضور لقاء مع قائد الثورة الاسلامية
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن يزور ايران المنشد العراقي البارز «قحطان البدیري» لحضور اللقاء السنوي للمنشدين الايرانيين مع قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي يوم الخميس المقبل بمناسبة مولد بضعة الرسول الاكرم (ص) فاطمة الزهراء (عليها السلام)، بعنوان ضيف خاص من العالم الاسلامي.

العالم - ايران

ويعتبر «البدیري» من المنشدين العراقيين المعروفين الذي يتحلى بروح ثورية وداعم للمقاومة، وشارك في مسابقات اكتشاف المواهب «وجيها بالحسين» كحكم.

ويتذكر الايرانيون هذا المنشد العراقي الذي أنشد في جواب المنشد الايراني «میثم مطیعي» الذي مدح العراقيين لحسن ضيافتهم في ايام الاربعين.

ويقوم المنشدون في كل عام بمناسبة مولد بضعة الرسول الاكرم (ص) فاطمة الزهراء (عليها السلام) بإنشاد أشعارهم حيث استقبل قائد الثورة الاسلامية العام الماضي هؤلاء المنشدين بينهم المنشد البحريني البارز «الشیخ حسین اکرف».

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