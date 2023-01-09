كيييف تصرّح بحقها باستهداف الأراضي الروسية ردا على العدوان عليها 

العالم - خاص بالعالم

وقالت روسيا إن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا لن تكون قادرة على تغيير أي شيء على الأرض بشكل جذري.

وأكد الكرملين أن تسليم أوكرانيا مدرعات غربية وأسلحة أخرى أعلن عنها سابقا لن يكون له أثر سوى 'إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني، ولن يغير ميزان القوى على الأرض'، نافيا في الوقت ذاته المزاعم عن وجود موجة جديدة من التعبئة الجزئية في روسيا.

في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وألمانيا الأسبوع الماضي نيتها تسليم مدرعات لأوكرانيا، فيما قالت فرنسا إنها أرسلت دبابات خفيفة إلى كييف.

كييف بعد حصيلة الخسائر الفادحة التي خلفتها القوات الروسية على أراضيها تعلن عن احتمال استهدافها للاهداف الروسية بشكل مباشر.

وقال المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك إن استهداف الأراضي الروسية هو نتيجة مباشرة لعدوان روسيا على بلاده.

وأضاف بودولياك أن أوكرانيا لها الحق الكامل في استهداف الروس في شبه جزيرة القرم.

ووفقا للقانون الدولي فإن من حق أوكرانيا تدمير كل المواقع الروسية على أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم وحسب تصريح بودولياك ان استهداف العمق الروسي كالمطارات العسكرية هو نتيجة مباشرة للعدوان على بلاده وأن روسيا تواجه انهيارا داخليا.

ميدانيا أعلن الموالون لروسيا في مقاطعة دونيتسك السيطرة على بلدة باخموتسكويه قرب سوليدار شرقي أوكرانيا.

بدورها، قالت الرئاسة الأوكرانية إن الوضع في مدينة سوليدار شرقي البلاد بات صعبا للغاية، لكنها لا تزال صامدة مع مدينة باخموت رغم الغارات الروسية التي ألحقت بهما دمارا كبيرا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القتال العنيف يتواصل، وإن مدينة خيرسون تتعرض لقصف روسي بالذخيرة الحارقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...