محافظ سمنان يكشف عن مخططات خلية زمرة المنافقين التي تم تفكيكها في المحافظة

العالم - ايران

وأضاف السيد محمد رضا هاشمي في تصريح للصحفيين مساء اليوم الاثنين ان العملية الاستخبارية المكثفة لمنتسبي وزارة الامن قادت الى تحديد واعتقال النواة التنظيمية والاستخباراتية المنظمة لزمرة خلق الارهابية المكونة من خمسة عناصر في محافظة سمنان.

وقال: إن هذه المجموعة كات تهدف الى تقديم الدعم المالي للجماعات المرتبطة بزمرة خلق الارهابية والخلايا المثيرة للشغب ذات الصلة ، لصناعة عبوات ناسفة مختلفة من خلال تحضير المواد الكيماوية والحمضية واختبارها في الصحاري المحيطة بمحافظة سمنان ، لإعداد صواعق وعبوات ناسفة لاستخدامها في اعمال تخريبية في المحافظات المجاورة ولاسيما اسواق طهران وقم.

وتابع هاشمي: ان من الخطط الاخرى لهذه الخلية التي تم تفكيكها من قبل وزارة الامن ، كتابة الشعارات وإنتاج مقاطع فيديو وصور عن إضراب اصحاب المتاجر .

وافاد محافظ سمنان انه تم ضبط كمية كبيرة من المتفجرات والأجهزة الرقمية والكاميرات بحوزة هؤلاء الأشخاص.

وكان القائم بأعمال حاكم جرمسار قد أعلن منذ فترة عن اعتقال أعضاء خليتين استخباراتيين وتمويل وعملياتية تابعتين لزمرة خلق الارهابية .

وبحسب رضا خاني ، فقد تم تفكيك هاتين الخليتين المرتبطتين بزمرة خلق الارهابية بأمر قضائي ، حيث كانت تعتزم القيام باعمال تخريبية .