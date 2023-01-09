كندا تفرض اجراءات حظر على فردين و3 كيانات من إيران

العالم - ايران

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان اليوم الاثنين إن كندا ستفرض اجراءات حظر على فردين إيرانيين وثلاثة كيانات بذريعة انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في البيان وضمن تدخلها في الشؤون الداخلية لايران "يجب أن توقف إيران قمعها للمظاهرات".

والافراد والكيانات الذين تم فرض الحظر عليهم هم كل من وحید یامین‌ بور، محسن قمي، مؤسسة 15 خرداد، صحيفة ایران و هيئة الرقابة على الصحافة .

وفرضت كندا في الأسابيع الأخيرة اجراءات حظر عديدة ضد إيران بذريعة حقوق الإنسان.

وقبل أيام وضعت أوتاوا "مرتضى طلائي " القائد السابق لقوى الامن الداخلي في طهران وصحيفة جوان على قائمة الحظر .

ومنذ بدء الاضطرابات في إيران ، اتخذت كندا تدابير لدعم الاضطرابات. وأعلن هذا البلد ، في بداية اعمال الشغب ، إدراج العشرات من الأفراد والمؤسسات الإيرانية ، بما في ذلك شرطة الأخلاق ، في قائمة الحظر .

وكندا حكومة متحالفة مع الولايات المتحدة وقد التزمت في السنوات الماضية باجراءات الحظر الاميركية ضد إيران . وجاءت اجراءات الحظر ضد شرطة الأخلاق الإيرانية بعد أيام قليلة من وضع واشنطن نفس المؤسسة على قائمة الحظر .