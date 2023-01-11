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بايدن يأمر بالتحقيق.. عطل فني كبير يتسبب بتأجيل آلاف الرحلات الجوية بأمريكا

الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

أكثر من5000 رحلة من الولايات المتحدة وإليها تم تأخيرها و أكثر من900 رحلة تم إلغائها، هذا ما حصل في هيئة الطيران المدني الأمريكي بسبب ما قالت الأخيرة إنه عطل فني غامض أصاب برامج الكمبيوتر التي تستخدمها إدارة الطيران الفدرالية.

العالم - خاص بالعالم

وأدى هذا العطل إلى توقيف الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتأجيل آلاف الرحلات الداخلية متسببا بحالة من الفوضى والذهول والتغطيات الإعلامية التي ضجت بالتساؤلات.

البيت الأبيض سارع للقول إنه لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني معلنا توجيه الرئيس جو بايدن، أمرا لوزارة النقل بإجراء تحقيق كامل في أسباب الاضطراب.

الجدل الذي أثارته هيئة الطيران الأمريكي أرفقته بعدة بيانات وتحديثات معلنة احراز تقدم في استعادة نظام إشعار المهام الجوية بعد انقطاع الخدمة بين عشية وضحاها وعودة تدريجية لحركة الطيران في المطارات الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أنها تجري عمليات التحقق النهائية من الصحة وتعيد تحميل النظام وإعادة تشغيل الوظائف مقرة أن عمليات نظام المجال الجوي الوطني لا تزال محدودة.

وقال الكولونيل بالقوات الجوية داميان بيكارت، المتحدث باسم قيادة التنقل الجوي:"الرحلات الجوية لقيادة التنقل الجوي للجيش الأمريكي لم تتأثر،وكذلك لم تاثر جميع الرحلات الجوية التي تنقل القوات من قاعدة إلى أخرى".

ووفقا لشركة بيانات الطيران سيريوم كان من المقرر أن تقلع يوم الأربعاء أكثر من21 الف رحلة في الولايات المتحدة معظمها رحلات داخلية كما كان من المتوقع أن تتجه نحو 1840رحلة دولية إلى الولايات المتحدة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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