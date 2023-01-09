الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣
٠٩:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السويد والولايات المتحدة تبحثان توسيع التعاون الدفاعي

السويد والولايات المتحدة تبحثان توسيع التعاون الدفاعي
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة السويدية عن إطلاق المباحثات مع الولايات المتحدة حول اتفاقية بشأن توسيع التعاون في مجال الدفاع.

العالم-اوروبا

وقالت الحكومة في بيان لها، يوم الاثنين، إن "المباحثات تدور حول اتفاقية التعاون الدفاعي التي ستكون أساسا لمواصلة التعاون في مجال الدفاع وستحدد الشروط القانونية لحضور القوات الأمريكية في السويد".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة عقدت اتفاقيات مماثلة مع بعض الدول الأخرى، مؤكدة أن "اتفاقية التعاون الدفاعي تمهد الطريق لتعاون أوثق مع الولايات المتحدة ضمن الإطار الثنائي وفي إطار حلف الناتو على حد سواء".

وأوضحت أن الأمور القانونية المتعلقة بحضور العسكريين الأمريكيين على أراضي السويد، والتي ستحددها الاتفاقية، ستشمل الصفة القانونية للعسكريين الأمريكيين وإمكانية حضورهم للقواعد العسكرية ومسائل الضرائب والرسوم.

يذكر أن السويد كانت قد وقعت بروتوكول الانضمام إلى حلف الناتو في العام الماضي، ولا تزال بانتظار مصادقة جميع الدول الأعضاء في الحلف على البروتوكول، وخصوصا تركيا التي طرحت شروطها لانضمام السويد إلى الحلف.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ستولتنبرغ: الوقت قد حان لكي تنضم السويد إلى "الناتو" لأنها فعلت ما هو مطلوب

عراقيل تركية أمام عضوية حلف الناتو تثير استياء السويد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انفجار داخل قاعدة لجيش الاحتلال شمالي الضفة الغربية

السويد والولايات المتحدة تبحثان توسيع التعاون الدفاعي

بالفيديو.. إيران: أحكام بالإعدام على3 متهمين بقتل3 شهداء بحيّ بإصفهان 

الاحتلال ينقل 70 أسيرًا للعزل المشدد منهم مروان البرغوثي

بيان الأمم المتحدة بشأن المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان

قاليباف: لا نقبل أي تغييرات جيوسياسية على الحدود