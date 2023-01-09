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هنغاريا: إعلان روسيا هدنة عيد الميلاد كان قرارا صحيحا

هنغاريا: إعلان روسيا هدنة عيد الميلاد كان قرارا صحيحا
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، بأن إعلان روسيا عن هدنة عيد الميلاد في أوكرانيا كان القرار الصحيح، معربا عن أمله في أن تؤدي خطوات مماثلة لتقريب تسوية الأزمة.

العالم-اوروبا

وقال سيارتو، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره في جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوثوندولا أبالا: "الحرب سيئة، لكن السلام جيد، نود أن نرى السلام في منطقتنا، وفي أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، ونعلم أن الطريق إلى السلام يكمن من خلال وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام".

وشدد الوزير، على ترحيبه بكل ما يساعد على وقف إطلاق النار ويمكن أن يساهم في مفاوضات السلام.

وقال: "نأمل أن نرى في المستقبل مثل هذه النوايا بالضبط، وليس تصعيدا للأعمال العسكرية، ومن جانبها بلادنا، ستواصل بذل كل ما في وسعها للمساعدة في إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية".

وعشية عيد الميلاد، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات بوقف إطلاق النار من الساعة 12:00 يوم 6 يناير، وحتى 00:00 يوم 8 يناير، على طول خط التماس بأكمله في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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هنغاريا: إعلان روسيا هدنة عيد الميلاد كان قرارا صحيحا

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