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فاجعتان تهزان الجزائر...عائلتان تقضيان اختناقا

فاجعتان تهزان الجزائر...عائلتان تقضيان اختناقا
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

شهدت الجزائر فاجعتين مؤلمتين حيث لقي 9 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم اختناقا بالغاز بولاية المسيلة، فيما لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم اختناقا بالغاز بولاية سطيف مساء أمس الاثنين.

العالم- الجزائر

وأفادت قناة "النهار" الجزائرية بأن "9 أشخاص من عائلة واحدة (تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و50 عاما) لقوا مصرعهم اختناقا بغاز ثاني أكسيد الكربون في شقتهم ببوسعادة بولاية المسيلة، إذ يتعلق الأمر برجل وزوجته وأولاده الخمسة وشخصين من عائلته".

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية في بوسعادة بحدود الساعة التاسعة والنصف مساء أمس الإثنين، وسط بلدية بوسعادة، من أجل الحادث.

في حين لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم اختناقا بالغاز، مساء الإثنين، في حادث مأساوي هز بلدية عين ولمان بولاية سطيف.

وأوضحت الحماية المدنية أن "الضحايا توفوا إثر استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الموقد بداخل مسكنهم بحي الشرشورة ببلدية عين ولمان بولاية سطيف".

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