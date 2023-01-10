فاجعتان تهزان الجزائر...عائلتان تقضيان اختناقا

العالم- الجزائر

وأفادت قناة "النهار" الجزائرية بأن "9 أشخاص من عائلة واحدة (تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و50 عاما) لقوا مصرعهم اختناقا بغاز ثاني أكسيد الكربون في شقتهم ببوسعادة بولاية المسيلة، إذ يتعلق الأمر برجل وزوجته وأولاده الخمسة وشخصين من عائلته".

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية في بوسعادة بحدود الساعة التاسعة والنصف مساء أمس الإثنين، وسط بلدية بوسعادة، من أجل الحادث.

في حين لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم اختناقا بالغاز، مساء الإثنين، في حادث مأساوي هز بلدية عين ولمان بولاية سطيف.

وأوضحت الحماية المدنية أن "الضحايا توفوا إثر استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الموقد بداخل مسكنهم بحي الشرشورة ببلدية عين ولمان بولاية سطيف".