حارة الجهاد والمقاومة في متحف الدفاع المقدس بطهران

العالم - مراسلون

وقال رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإیرانیة، اللواء محمد باقري:"المهم هو أنّ القتال الإدراكي هو أهم جانب في القتال المشترك ولا حاجة فيه إلى جيش ومعدّات الحرب ويجب ألاّ ندع العدو ينتصر في هذه المعركة. ويجب تعريف جيل الشباب بكنز الدفاع المقدس من خلال العمل في المجال الإعلامي والثقافي وتوضيح الحقائق لهم".

تخليداً لذكرى عمليات كربلاء الخامسة أقيم المعرض الذي ركز على عرض إنجازات منظمات وإدارات المحافظات التابعة لمؤسسة الحفاظ على الأعمال ونشر قيم الدفاع المقدس، وخلاله ازيح الستار عن الموقع الشامل لوثائق واسناد فترة الدفاع المقدس.

وقال المدير التنفيذي للمعرض، العقيد مجيد جوشقاني:"الهدف من إقامة المعرض هو تعريف المواطنين، وخاصة جيل الشاب بفترة الدفاع المقدس وبما قدّمت من تضحيات في تلك الفترة، ونقل الصورة الحقيقية لهم".

وخلال المعرض قدّمت الانجازات الأخيرة لمؤسسات حفظ ونشر قيم الدفاع المقدس في مختلف محافظات البلاد، في مجالات أدب الدفاع المقدس، والمجال الثقافي، وقدامى الدفاع المقدس، والوثائق والاسناد لفترة الدفاع المقدس، والفضاء الافتراضي، وشؤون الفن والسينما، والنساء، وعلماء الدين، والتعليم، والعلاقات، والدعاية والإعلان.

لفترة الدفاع المقدس اهميتها في تاريخ الشعب الايراني وتختزن الکثير من المعاني يجب الاهتمام بها ونقل انجازاتها للأجيال.