شاهد.. ما دور أميركا في اغتيال الشخصيات اليمنية؟

العالم - خاص بالعالم

قال الأسد في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الدور السعودي الاستخباري في اغتيال الشخصيات اليمنية انفضح من خلال فيلم "في قبضة الأمن"، حيث يحكي هذا الفيلم واقع الجرائم التي ارتكبتها الاستخبارات السعودية بحق قيادات يمنية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الثقافي أو الأكاديمي.

وأضاف، أن سجل النظام السعودي منذ تأسيس الدولة حافل بجرائم الاغتيالات، حيث أن النظام السعودي تأسس على أشالاء رجال القبائل ومشايخ العشائر ورجال الدين في الجزيرة العربية.

وأوضح عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله، أن النظام السعودي يمارس عدوانه على اليمن عبر استهداف الشخصيات اليمنية من خلال أذرعه ومرتزقته في تشكيل خلايا اغتيالات في الداخل اليمني، إلى جانب الاستهداف العسكري والعدوان المباشر والاستهداف الاقتصادي من خلال الحصار.

وأشار الاسد إلى أن النظام السعودي يغتال الشخصيات اليمنية بضوء أخضر أميركي، من خلال الدعم اللوجستي الاستخباراتي وكذلك من خلال توفير الغطاء السياسي والحقوقي والإعلامي سواء في الإعلام الغربي أو داخل الولايات المتحدة إزاء هذه الجرائم.

وبيّن الأسد، أن الإعلام السعودي يضلل الرأي العام على اغتياله للشخصيات اليمنية من خلال أخذها بمسار طائفي واستهدافات وصراعات داخلية، مشيرا إلى أن النظام السعودي بعد كل عملية اغتيال يخلق أحداثا جديدة حتى يخفي أثار تلك الجرائم والاغتيالات، مؤكدا أن هذا النهج السعودي الغاشم يتصدى له حس أمني وإصرار شعبي في إطار حفظ الذات اليمنى.

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