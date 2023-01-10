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قرارات حكومة نتنياهو الحمقاء تجر 'بلينكن وسوليفان' لزيارة الكيان المحتل

قرارات حكومة نتنياهو الحمقاء تجر 'بلينكن وسوليفان' لزيارة الكيان المحتل
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، كيان الإحتلال، لإجراء سلسلة لقاءات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.

العالم - الأميركيتان

وبحسب ما أورده موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم أمس، فإن بلينكن سيلتقي نتنياهو خلال الزيارة المقررة أواخر الشهر الحالي لبحث توجهات الحكومة الإسرائيلية، والتأكيد على موقف الإدارة الأميركية المؤيد لحل الدولتين ورفض محاولات سد الطريق أمامه.

كما سيبحث بلينكن مع نتنياهو، الترتيبات لزيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الشهر القادم.

إلى ذلك، ذكر الموقع أن زيارة سوليفان للكيان الصهيوني ستسبق زيارة بلينكن وستكون في التاسع عشر من الشهر الجاري، حيث سيلتقي رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي.

ولفت الموقع إلى أن بلينكن وسوليفان سيبحثان مع نتنياهو ووزراء حكومته أيضا تداعيات التعديلات التي تعتزم الحكومة الجديدة إدخالها على النظام القضائي في كيان الإسرائيلي الغاصب، والتي أعلن عنها الأربعاء الماضي وزير القضاء الإسرائيلي، يريف لفين، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا، ومساعي الجانب الفلسطيني لنقل ملف الاعتداءات الإسرائيلية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.

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