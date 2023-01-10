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ناشطون سعوديون: الفساد وسوء الإدارة سبب غرق مدينة عرعر + فيديو

الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

نشر حساب" خط البلدة" في تويتر مقطع فيديو لمدينة عرعر عاصمة منطقة الحدود الشمالية للسعودية مؤكدا أن هذه المدينة تغرق بسبب "الفساد والمشاريع الفاسدة لنظام بن سلمان".  

العالم- السعودية

وجاء في الحساب "هذه #عرعر تغرق بسبب الفساد والمشاريع الفاسدة والقائد الفاسد!".

يذكر أنه تداولت شبكات التواصل مقاطع فيديو تظهر مدى الدمار والخسائر التي تكبدها سكان مدينة جدة نتيجة السيول الجارفة حيث جرفت معها كل مشاريع بن سلمان الوهمية.

و نشر حساب "حقوق الضيوف" في تويتر فيديو سيول جدة التي أدت إلى غرق كبير في المدينة قائلا "من منذ #سيول_جدة في 2009 ونحن نسمع عن مشاريع تصريف السيول في جدة وانفاق الاموال الطائلة في ذلك، بعد 13 عام يحق لنا ان نسأل اين المشاريع واين ذهبت كل تلك الاموال ؟"

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