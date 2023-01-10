سيول السعودية وقوارب في الشوارع

العالم - السعودية

الأمر وصل إلى مرحلة سوء بحيث أصبح الناس يرون قوارب تجوب شوارع في السعودية بفعل السيول والبنى التحتية المتهالكة.

وغصت مواقع التواصل بتعليقات النشطاء الغاضبين من هذا الامر، حيث جاء في تغريدة علی حساب "مجتهد فيديو":"دولة ابن سلمان عاجزة عن توفير بنية تحتية للبلد وتريد أن نحلم بنيوم وغيرها من الأوهام.. هذه هي الحقيقة".

وعلق "نمر":"كل مرة تصير فيها سيول وغرق نسمع نفس العذر. خلاص اعترفوا بفشلكم و قولوا اننا فاسدين".

أما "حنان غنيم" فکتبت:"شو قدمتم للشعب من البنية التحتية الفاشلة في موضوع كارثة السيول؟ اكيد راح يخسر الشعب. هل شاهدتم احد بيوت المسؤولين في السعودية غرق أم هدم؟ ليش ما في تعويض بعد كارثة سيول جدة و مكة؟ ليش تخدعون الشعب بالاعلام الكاذب و تبررون السياسة الفاشلة لابن سلمان؟".