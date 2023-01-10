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ناشط سعودي يقترح حذف 'الشهادتين' من علم السعودية!

ناشط سعودي يقترح حذف 'الشهادتين' من علم السعودية!
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

غرد الناشط السعودي "علي الهاشمي" في حسابه على تويتر قائلا" ياليت يصدر أمر ملكي بحذف شهادة لإله الا الله محمد رسول الله من العلم السعودي".

العالم- السعودية

وكتب "علي الهاشمي" في تغريدة على حسابه بتويتر: "مادام السعودية عازمة على المضي قدماً في مجال العهر الفجور والفسوق والرذيلة ياليت يصدر أمر ملكي بحذف شهادة لإله الا الله محمد رسول الله من العلم السعودي".

وأثارت فضائح اقامة مهرجانات في بلاد الحرمين الشريفين خلال الأعوام الماضية، خاصة مهرجان “ميدل بيست” الرياض 2022، جدلاً كبيرا وغضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث انتشرت العديد من فيديوهات فضائح حفلات المهرجان التي ظهر بها شباب وفتيات يشربون الخمور والحشيش، والقيام بالأمور المنافية لتعاليم الدين والقيم الأخلاقية في المجتمع السعودي.

وفي هذا السياق كشفت وكالة “بلومبرج” أن مهرجان “ميدل بيست” الموسيقي السنوي بالسعودية، يعج بالكثير من الأعمال والسلوكيات المنافية للآداب والذوق العالم وتعاليم كافة الأديان، مثل الشذوذ والتحرش وتعاطي الخمور وكافة أنواع المخدرات.

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