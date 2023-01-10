الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣
١٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديوغرافيك.. 55 صحفيًّا فلسطينيا استشهدوا منذ عام 2000

الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين: إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 55 صحفيا فلسطينيا منذ عام 2000، مشيرة إلى تسجيل 900 انتهاك بحقهم خلال العام 2022. وذكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي، أن 55 صحفيا قتلوا برصاص جيش الاحتلال أو قصفه منذ عام 2000، لافتا إلى استشهاد صحفيتين خلال عام 2022، هما شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة.

روابط ذات صلة

اصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة

حكومة نتنياهو والتصعيد الاسرائيلي في جنين.. روسيا وأوكرانيا إلى أين تتجه الحرب؟

الضفة المحتلة: 4 شهداء برصاص الاحتلال خلال 24 ساعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجعيد في ذكرى الشهيد سليماني: ماضون في الخط الجهادي الوحدوي

حماس تدين تطبيع الإمارات الثقافي مع الإحتلال بشأن 'الهولوكوست'

لبنان.. 'جبهة العمل الإسلامي' طالبت حكومة فرنسا بالاعتذار من كل المسلمين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 10-01-2023

تونس: هل يلجأ سعيّد إلى تعديل حكومي لتجاوز أزمة الحكم؟

الإعلام التركي يتوقع لقاء 'الأسد وأردوغان' في هذا الموعد..