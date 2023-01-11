لقاءات مهمة خلال الجمعية البرلمانية الاسيوية في تركيا

العالم - تركيا

عقدت الجلسة الثالثة عشر للجمعية البرلمانية الاسيوية في تركيا، برلمانيون يمثلون 27 دولة ناقشوا ملفات عدة وبحثوا سبل التعاون على المستوى السياسي والاقتصادي في ظل ما شهدته الدول الآسوية في العقود الأخيرة من قفزة مهمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتجارة، وثروات بحث المجتمعون عن امكانية تحقيق استفادة أمثل منها.

وقال باحث ومختص في العلاقات الدولية، د. محمد افيفي لقناة العالم:"الدول الآسيوية والدول المسلمة لديها ثروات ممتازة وتستطيع ان تصل للاكتفاء والتصدير للبلاد المجاورة لكن مجموعة الأزمات الموجودة والأطماع الخارجية حالت دون الاستفادة المثلی من هذه الثروات. اليوم هذه اللقاءات والقمم تدفع نحو استفادة أمثل من ثروات اسيا والتغلب على كافة العقبات السياسية والاقتصادية".

والى جانب جلسات الجمعية البرلمانية الاسيوية، شهدت تركيا مجموعة من اللقاءات المصاحبة كان أبرزها لقاءا ثلاثياً ضم رؤساء برلمانات تركيا وايران وأذربيجان، لقاء انهى سوء خلاف وفتح صفحة جديدة بين ايران وأذربيجان وفق ما صرح به رئيس مجلس الشوری الايراني محمد باقر قاليباف.

وقال نائب في البرلمان التركي، د. مصطفى يني بازار:"اللقاء الثلاثي الذي رافق اعمال الجمعية بين ايران واذربيجان وتركيا مكن ايران وأذربيجان من تجاوز الآزمة بينهما وهذا سيخدم المنطقة بشكل كامل، نتوقع أن يفتح اللقاء الثلاثي الباب نحن افاق تعاون ممتازة بين البلدان الثلاثة وليس فقط بين أذربيجان وايران".

والى جانب أزمات الاقتصاد والعلاقات السياسية بحث البرلمانيون عن حلول للتحديات التي تواجه الدول في اسيا وأبرزها أبرزها الحروب والأزمات الاقتصادية والجفاف والهجرة والتمييز العنصري والارهاب.

وامام اختتام اعمال الدورة الثالثة عشر للجمعية البرلمانية الآسيوية وما رافقها من اجتماعات ثنائية وثلاثية تحضر الآمال في أن يعقبها تحركات جادة لتنفيذ ما تم التوافق عليه من حلول لأزمات عالقة.