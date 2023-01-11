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هل تشتعل حرب مباشرة بين روسيا والناتو؟

هل تشتعل حرب مباشرة بين روسيا والناتو؟
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

صرح أمين سر مجلس الأمن الروسي ان الأحداث في أوكرانيا ليست صداماً بين موسكو وكييف. إنها مواجهة عسكرية بين روسيا والناتو، وأمريكا وبريطانيا بالأساس

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