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العراق يعلن عدد الدرجات الوظيفية المدرجة بموازنة 2023

العراق يعلن عدد الدرجات الوظيفية المدرجة بموازنة 2023
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، عدد الدرجات الوظيفية المدرجة في موازنة 2023، فيما أكدت أن عدد موظفي دوائر الدولة سيتجاوز ثلاثة ملايين ونصف مليون موظف.

العالم - العراق

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي: إنه “تم تضمين تخصيصات في موازنة 2023، لأكثر من 250 ألف درجة إلى وزارة التربية، وكذلك 74 ألف درجة وظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا”.

وأضاف، أن “هناك 102 ألف درجة وظيفية في وزارة الكهرباء لتحويل أصحاب العقود إلى الملاك الدائم”، مؤكدا أن “عدد الموظفين في مؤسسات الدولة سيتجاوز ثلاثة ملايين ونصف مليون موظف”.

ولفت إلى أن “تبعات ذلك سترفع قيمة رواتب الموظفين من 42 ترليون دينار إلى 60 ترليون دينار”، مشدداً على “دعم القطاع الخاص وتشجيع المعامل وسن قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد”.

وتابع أن “رئيس الوزراء قدم برنامجاً حكومياً، يتضمن دعم القطاع الخاص والاستثمار الزراعة والصناعة والسياحة وإيجاد فرص عمل للشباب في القطاع الخاص”، موضحاً أن “هذا التوجه يستلزم ضبط الحدود ومنع الاستيراد وفرض ضرائب على المستورد ودعم المنتج الوطني”.

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العراق يعلن عدد الدرجات الوظيفية المدرجة بموازنة 2023