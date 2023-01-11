السيدة الزهراء في واقع المرأة اليمنية المسلمة

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الاحداث كثيرة تلك التي غيبها التاريخ عمدا عن حياة سيدة النساء وغيرها من الشخصيات العظيمة التي قام الدين على تضحياتهم واخلاصهم، وما تم الحفاظ عليه ليصل الينا لم يكن إلا نزرا يسيرا ناقصا كما قال الإمام الخميني رضوان الله في عبارته الشهيرة ( لم يصل الينا الإسلام سوى جسد بلا رأس ).

فكيف أحيت المسيرة القرآنية ذكر هؤلاء الأعلام والرموز في النفوس وكيف أعادتهم للواجهة ليتصدروا النماذج الإسلامية التي يجب أن تحتذى وترمز لتكون منهلا وقدوة لكل من يبتغي طريق العزة والحرية والكرامة التي أرادها لنا الله تعالى لنكون خير الأمم التي أخرجها الله للناس في هذه البرية

انها مسيرة حق إلهية مترابطة متكاملة فلا تكتمل خطوات الوصول اليها دون أن نمّر بكل تفاصيلها من أساسها وحتى أعلى سلمها وهو الوصول لأعلى درجات الكمال الإنساني وأعلى وأكمل مراتب الإيمان التي طلبها الإمام زين العابدين في دعاءه الشهير بمكارم الأخلاق ,

ما أحوج المسلمين جميعا والذين وصل لبعضهم الحال أنهم لا يعلمون عن الإسلام الحقيقي سوى أسم مسلم المكتوب على بطائقهم وهوياتهم الشخصية , فكم هم بحاجة لمعرفة تفاصيل هذا الدين والغوص في عمقه وأهدافه وأهداف العبادات التي شرعت فيه لتحقق غايات سامية في تأثيرها على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع , فكيف هي الطريق لمعرفة حقيقة الدين الإسلامي الذي اختاره الله للمسلمين كمنهج في وقت كثرت فيه المذاهب والفرق وكلا يدّعي ويزعم أنه هو مع الله وأن لا أحد يفقه الدين مثله ؟

فمن ارتبط بنبيه الأعظم وأيقن أنه بلغ الرسالة ونصح الأمة فلا بد له أن يأخذ دين الله مما ورد في كتابه وفي سيرة أهل بيته عليهم السلام الذين هم النبراس والطريق للوصول اليه ,

بالنسبة لبضعة المصطفى وفلذة كبدة سيدة نساء العالمين جميعا في الدنيا والأخرى التي وصفها رسول الله صلوات الله عليه وأله أن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها، هل تستوعبون ما معنى أن يسميها النبي الأعظم بأم ابيها في وقت كانت تهان فيه المرأة وتورث مع الأمتعة وتعتبر رجس من عمل الشيطان عند بعض الأديان؟ أي مكانة عظيمة مثل هذه وأي تكريم للمرأة مثل تكريم هذا الدين العظيم الذي ربط فيه غضب الله تعالى بغضب فاطمة الزهراء التي أزهرت السموات بنورها في يوم مولدها الشريف كما ذكرت بعض الروايات , فالسيدة فاطمة الزهراء تركت لنا مدرسة ومنهج في كل ما يهم المرأة المسلمة من أمور الحياة بشكل عام , ابتداء من العلاقة الخاصة مع الله تعالى التي تنعكس في جانب العبادات والتعاملات مع من حولها سواء ممن يقعون تحت مسؤوليتها في التربية أو من جيرانها أو من علاقتها الاجتماعية بشكل عام كانت نموذج في كل شيء وقدوة كاملة رغم صغر سنها ولكنها تربية بيت النبوة , هناك من قد يغفل أن السيدة الزهراء عليها السلام تركت لنا رسائل لكل امرأة مسلمة أن لا تسكت عن ضيم ولا عن ظلم وأن تقوم بدورها السياسي الإعلامي في توعية المجتمع وتثقيفه وتذكيره بأهداف الرسالة السامية التي أنزلت على أبيها من الله العليم القدير المدبّر لشئون الأمة والذي يعلم ما لذي يصلحها ويحذرنا مما يحبطها ويجعلها أمة مهزومة ذليلة كل شئونها بيد أعدائها كما هو واقعنا اليوم , السيدة الزهراء عرفت من أول يوم بعد وفاة ابيها بأن الأمة انحرفت عن مسارها الأصلي الذي أراده لها الله من بعد مخالفتهم لوصية رسول الله التي جاءت عبر توصيات إلهية واضحة في آيات بيّنة تتلى الى يوم القيامة بمواصفات خليفة الأمة الذي يقود السفينة بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله كي تستمر الأمة على نفس المسار والمنهج , ها هي الزهراء عليها السلام اتخذت موقف سيظل شاهد على قوتها وشجاعتها الى يوم القيامة وخلفته دروسا للأجيال المتلاحقة من النساء أن يكن قويات في الحق , أخذت السيدة فاطمة نفسها وخرجت وهي سيدة الطهر والعفاف وقامت واعتلت منبر رسول الله صلوات الله عليه وآله لتلقي خطبتها الفدكية الشهيرة التي فيها من العلم والبلاغة والحكم ما جعلها منهل لكل المؤمنين عبر التاريخ وإن حاول اخفاءها بعض علماء السلاطين عبر التاريخ عمدا وأهملوها خوفا منها ومن القيّم والمبادئ التي تحتويها لأنها ستفشل كل مخططاتهم ومؤامراتهم , الخطبة التي تعتبر محاضرة تثقيفية غنية فيها من سحر البيان وفصل الخطاب ما يجعل كل مقطع منها يحتاج لاسهاب وشرح وتفصيل لأنه منهج كامل من علوم أهل البيت عليهم السلام , تناولت فيها السيدة الزهراء صفات الله وصفات نبيه تحت ركنين اساسين هما التوحيد والنبوة فلا عجب أن تنطق ابنة افصح من نطق بالضاد عليه وعلى آله افضل الصلاة والسلام .

ولو عدنا لواقع المرأة اليمنية اليوم وفي ظل هذه المسيرة القرآنية التي عُمدّت بالدماء الزاكية لوجدنا نماذج فاطمية زينبية كثيرة، وجدنا هذه المرأة المحتسبة الصابرة التي تبذل وتقدم من اجل دين الله ومن أجل عزة دين الله والسير على نفس نهج الزهراء وزينب والسيدة خديجة وكل النساء اللواتي بلغن درجة الكمال الإنساني , وجدنا أمهات الشهداء اللواتي يستشعرن بعظيم العطاء والبذل في سبيل الله البذل بفلذات الأكباد وبالمال وحتى بأرواحهن لن يبخلن بالعطاء اذا احتاج الظروف , وكل ما عندهن هو من تضحيات سيدات بيت النبوة السيدة خديجة والسيدة الزهراء والسيدة زينب اللواتي قدمن للدين مالم يقدمه كثير من الرجال , وعندما رزقنا الله بهذه المسيرة وهذه القيادة وهذا المنهج القرآني أعادنا جميعا رجالا ونساء لنكتشف ونتعرف على حقائق التاريخ والأحداث والأعلام الذين تعمّد العدو فصلهم عن الأمة واخفاء سيّرهم الطاهرة التي تحيي القلوب والنفوس وتزيل ران القلوب وتراكمات الذنوب التي بسببها لم نفهم الإسلام كما ينبغي له وكما أراده الله تعالى دين عزة وقوة ورفعة وفلاح في الدارين , وفي هذه المناسبة الهامة وهي ميلاد السيدة الزهراء عليها السلام وهو يعتبر يوم عالمي لكل النساء المؤمنات المسلمات لا شك أن هناك نساء عظيمات يستحققن التكريم والاجلال لما مثّلنه من نماذج راقية وقدمنه في سبيل الله وفي مواجهة هذا العدوان الغاشم على بلدنا الحبيب اليمن , النساء التي احتار العدو من قوة صمودهن وصبرهن ووعيهن عندما كن سرا في الصمود الأسطوري للشعب بأكمله فالنساء شقائق الرجال والمجاهدات سند للمجاهدين والاعلاميات جبهة مساندة للإعلاميين والطبيبات والممرضات والمعلمات وحتى المزارعات والأمهات كلا من في ميدانها جبهة متكاملة في تقديم العمل المتقن ومواجهة كل أنواع الحروب الاقتصادية بالمنتجات المحلية وتحسين دخل الأسرة ومواجهة الحرب الناعمة بالوعي والثقافة والتحلي بالأخلاق الحميدة الفاضلة التي تمثل هوية وتاريخ وثقافة الشعب اليمني المؤمن الأصيل شعب الايمان والحكمة .

بقلم الكاتبة اليمنية أمة الملك الخاشب