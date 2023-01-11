الثلوج تتسبب بالغاء 57 رحلة جوية في مطار مشهد الدولي

العالم- ايران

وأوضحت الادارة في بيان اليوم الاربعاء، بأن اثر تساقط الثلوج وانخفاض شديد بدرجات الحرارة في مطار" مشهد" الدولي تم الغاء 57 رحلة جوية منذ الساعة 19:00 ( 15:30 ت غ) من يوم أمس الثلاثاء.

وأشارت الادارة الى الغاء 24 رحلة جوية داخلية مغادرة و23 رحلة داخلية متجهة للمطار اضافة الى 4 رحلات خارجية متجهة و6 أخريات مغادرة حتى صباح اليوم الاربعاء.

وأكدت أن عملية ازالة الثلوج من مدرج مطار مشهد الدولي متواصلة منذ الساعات الاولى من تساقط الثلوج وأن اغلاق المدرج يأتي في اطار الحرص على سلامة الرحلات والمسافرين وتهيئة الظروف المناسبة لتسيير الرحلات.