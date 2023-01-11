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الثلوج تتسبب بالغاء 57 رحلة جوية في مطار مشهد الدولي

الثلوج تتسبب بالغاء 57 رحلة جوية في مطار مشهد الدولي
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت ادارة العلاقات العامة بشركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية، الغاء 57 رحلة جوية بسبب تساقط الثلوج بمطار مشهد الدولي شمال شرقي البلاد.

العالم- ايران

وأوضحت الادارة في بيان اليوم الاربعاء، بأن اثر تساقط الثلوج وانخفاض شديد بدرجات الحرارة في مطار" مشهد" الدولي تم الغاء 57 رحلة جوية منذ الساعة 19:00 ( 15:30 ت غ) من يوم أمس الثلاثاء.

وأشارت الادارة الى الغاء 24 رحلة جوية داخلية مغادرة و23 رحلة داخلية متجهة للمطار اضافة الى 4 رحلات خارجية متجهة و6 أخريات مغادرة حتى صباح اليوم الاربعاء.

وأكدت أن عملية ازالة الثلوج من مدرج مطار مشهد الدولي متواصلة منذ الساعات الاولى من تساقط الثلوج وأن اغلاق المدرج يأتي في اطار الحرص على سلامة الرحلات والمسافرين وتهيئة الظروف المناسبة لتسيير الرحلات.

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