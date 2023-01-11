عطل فني يوقف حركة الطيران في أميركا ولا دليل على هجوم إلكتروني حتى الآن

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وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في تغريدة “أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثا للمعلومات بشكل منتظم”.

وتوقفت الرحلات الجوية مؤقتًا في أنحاء الولايات المتحدة، الأربعاء، إثر عطل فني في إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في تغريدة عبر تويتر، لقد “أثر الانقطاع المؤقت للنظام على الرحلات الجوية في أنحاء الولايات المتحدة”.

وأضافت: “نجري حاليا فحوصات التحقق النهائية من انتهاء العطل، وسنعيد تشغيل النظام”.

وتوفر إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) خدمات الحركة الجوية لأكثر من 45 ألف رحلة جوية يوميًا تقل 2.9 مليون مسافر في نظام المجال الجوي الوطني، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

ونظام الطيران الفيدرالي عبارة عن شبكة جوية تشمل مرافق الملاحة الجوية والمطارات ومناطق الهبوط.