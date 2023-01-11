الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣
٠٣:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

عطل فني يوقف حركة الطيران في أميركا ولا دليل على هجوم إلكتروني حتى الآن

عطل فني يوقف حركة الطيران في أميركا ولا دليل على هجوم إلكتروني حتى الآن
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض الأربعاء عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني “في هذه المرحلة” في ما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأميركية إلى تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة الأربعاء، مؤكدا إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات.

العالم - الأميركيتان

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في تغريدة “أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثا للمعلومات بشكل منتظم”.

وتوقفت الرحلات الجوية مؤقتًا في أنحاء الولايات المتحدة، الأربعاء، إثر عطل فني في إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في تغريدة عبر تويتر، لقد “أثر الانقطاع المؤقت للنظام على الرحلات الجوية في أنحاء الولايات المتحدة”.

وأضافت: “نجري حاليا فحوصات التحقق النهائية من انتهاء العطل، وسنعيد تشغيل النظام”.

وتوفر إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) خدمات الحركة الجوية لأكثر من 45 ألف رحلة جوية يوميًا تقل 2.9 مليون مسافر في نظام المجال الجوي الوطني، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

ونظام الطيران الفيدرالي عبارة عن شبكة جوية تشمل مرافق الملاحة الجوية والمطارات ومناطق الهبوط.

روابط ذات صلة

أول تعليق من بايدن بشأن العثور على وثائق سرية في مكتبه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأعرجي: العراق المتصدي الأول لخطر الأرهاب في العالم

العراق.. تفاصيل اجتماع الحكومة الاتحادية ووفد حكومة منطقة كردستان

اسلامي: قدرة التخصيب تضاعفت في ظل تطبيق قانون الاجراء الاستراتيجي

العملة المصرية تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق

عطل فني يوقف حركة الطيران في أميركا ولا دليل على هجوم إلكتروني حتى الآن

الدبيبة يؤكد ضرورة تعاون ليبيا مع تركيا