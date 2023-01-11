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الأعرجي: العراق المتصدي الأول لخطر الأرهاب في العالم

الأعرجي: العراق المتصدي الأول لخطر الأرهاب في العالم
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

شدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، على ضرورة مشاركة العراق تجربته في مجال إعادة تأهيل رعاياه القادمين من مخيم الهول، مؤكداً في الوقت نفسه أن العراق هو المتصدي الأول لخطر الإرهاب في العالم.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان له: إن "الأعرجي ترأس الاجتماع الأول لعام 2023، للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والذي ناقش الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأضاف، أن "الاجتماع ناقش ورقة المستشارية الخاصة بمسودة قانون مكافحة الإرهاب، ومقترح وزارة الخارجية العراقية المتعلق بمشاركة تجربة العراق في مجال إعادة تأهيل رعاياه القادمين من مخيم الهول مع مجلس وزراء الداخلية العرب".

وشدد الأعرجي، وفقاً للبيان على ضرورة مشاركة العراق لهذه التجربة في مثل هكذا محافل، لما يمتلكه من خبرة في مجال مكافحة الإرهاب، ولكونه المتصدي الأول لخطر الإرهاب في العالم، فضلا عمّا قدمه من تضحيات.

وشهد الاجتماع أيضا، مناقشة استراتيجية الدعم المقدمة من مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة إلى العراق للسنوات الثلاث المقبلة، واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد.

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