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'قسد' تغلق مداخل حي غويران بالحسكة

'قسد' تغلق مداخل حي غويران بالحسكة
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

استمرارا لممارساتها القمعية بحق الأهالي أغلقت ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي أحد مداخل حي غويران من جهة الجسر بمدينة الحسكة بخرسانات إسمنتية ما شكل عبئا على أهالي الحي.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سانا" أن ميليشيا “قسد” أغلقت طريق جسر غويران بشكل نهائي دون تبيان الأسباب، وذلك بوضع كتل خرسانية عليه لإجبار الأهالي إلى سلوك طريق جسر البيروتي البعيد للوصول إلى منازلهم وأماكن عملهم.

ولفتت مصادر محلية من الحي إلى أن إغلاق الطريق في ظل الظروف الجوية السيئة يزيد من معاناة الأهالي، وخاصة أنهم لجؤوا إلى طريق ترابية بجانب مدخل الحي عند جسر غويران الذي يعد الأقرب إلى مركز المدينة، حيث يضطر الأطفال والنساء وكبار السن وطلاب المدارس وذوو الإعاقة لسلوك الطريق الترابي غير المؤهل.

ودعا الأهالي الجهات الرسمية والفعاليات الاجتماعية والدينية والوجهاء وشيوخ القبائل والعشائر للتدخل لفتح الطريق، ووقف انتهاكات الميليشيا وإمعانها في ممارساتها القمعية بحق الأهالي، في الأماكن التي تسيطر عليها.

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'قسد' تغلق مداخل حي غويران بالحسكة

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