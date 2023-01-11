'قسد' تغلق مداخل حي غويران بالحسكة

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سانا" أن ميليشيا “قسد” أغلقت طريق جسر غويران بشكل نهائي دون تبيان الأسباب، وذلك بوضع كتل خرسانية عليه لإجبار الأهالي إلى سلوك طريق جسر البيروتي البعيد للوصول إلى منازلهم وأماكن عملهم.

ولفتت مصادر محلية من الحي إلى أن إغلاق الطريق في ظل الظروف الجوية السيئة يزيد من معاناة الأهالي، وخاصة أنهم لجؤوا إلى طريق ترابية بجانب مدخل الحي عند جسر غويران الذي يعد الأقرب إلى مركز المدينة، حيث يضطر الأطفال والنساء وكبار السن وطلاب المدارس وذوو الإعاقة لسلوك الطريق الترابي غير المؤهل.

ودعا الأهالي الجهات الرسمية والفعاليات الاجتماعية والدينية والوجهاء وشيوخ القبائل والعشائر للتدخل لفتح الطريق، ووقف انتهاكات الميليشيا وإمعانها في ممارساتها القمعية بحق الأهالي، في الأماكن التي تسيطر عليها.