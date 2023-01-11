السلطة القضائية: الحكم على علي رضا أكبري بالإعدام بتهمة التجسس

العالم- ايران

وافاد المركز الإعلامي للسلطة القضائية ان علي رضا أكبري قد اعتقل منذ فترة بتهمة التجسس على البلاد.

وبناءً على ذلك، وبعد رفع الدعوى على المتهم وإصدار لائحة اتهام، أحيلت القضية إلى المحكمة وعقدت الجلسات بحضور محامي المتهم، وبناءً على الوثائق الدقيقة الموجودة في الملف، تم الحكم على هذا الشخص بالاعدام بتهمة التجسس لصالح إنجلترا.

وبعد احتجاج المدعى عليه واستئناف الحكم، أعيد النظر في الملف في المحكمة العليا التي رفضت الاستئناف ، وأيدت لائحة الاتهام الأولية وحكم الإعدام على أكبري.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الإمن من خلال نشر بیان: ان أكبري كان من أهم عملاء جهاز التجسس البريطاني، الذين جمعوا معلومات مهمة عن البلاد وقدموها عن قصد ووعي الى هذا الجهاز .

وأضاف بيان وزارة الامن عن هذا الجاسوس وتفاصيل الإجراءات المتخذة في تحديده والقبض عليه: نلفت انتباه الشعب الإيراني النبيل إلى أن أحد أهم عملاء جهاز التجسس البريطاني الخبيث تم رصده يعمل في احد المراكز الحساسة والاستراتيجية بالبلاد، ثم تم اعتقاله بعد عملية طويلة ومتعددة المستويات في مجالات مكافحة التجسس والعمليات الفنية والخداع.