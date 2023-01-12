معاشرة بدون زواج وتحرش جماعي.. طبيعة الانفتاح السعودي المشبوه

خاص بالعالم

مشاهد خادشة تنتشر على شبكات الإنترنت هدفها تعويد المجتمع على هوية مغايرة تماما لهوية الشعب السعودي. والامر لا يقتصر على السعوديين، فمن يأتي من دول أوروبية وغربية وأجنبية، يتعرض للتحرش. كل هذا تحت عنوان الإنفتاح.

من بين مشاهد الهوية الجديدة التي يراد فرضها على السعوديين فيديو لإحدى السعوديات وهي تقوم بحركات فيها إيحاءات خادشة.

الإعلامي اليمني "أنيس منصور" علق هذا الفيديو وأمثاله بالقول. ترددت كثير في نشر الفيديو ولكن في النهاية قررت انشره ولن ابالي بردود الافعال ونعيق الذباب. هذا ما يحدث في بلد الحرمين الشريفين بنات سعوديات بقيادة فوز العتيبي في وضع ساقط يخدش حياء وعزة القبيلة في الجزيرة العربية.

المعارض السعودي "علي هاشم" اقترح أمرا نظرا للتغيرات التي شهدها السعودية. مادامت السعودية عازمة على المضي قدماً في مجال العهر الفجور والفسوق والرذيلة ياليت يصدر أمر ملكي بحذف شهادة لإله الا الله محمد رسول الله من العلم السعودي.

"فهد الغفيلي" بدوره أشار إلى مثل آخر من الإنفتاح المشبوه هذا. عدد من المحامين السعوديين يؤكدون لوكالة الأنباء الأسبانية أن السلطات في المملكة مستعدة لتعديل قانون منع المعاشرة دون زواج للوافدين، وأنها لم تعد تتدخل في شؤون الوافدين فيما يخص هذا الأمر.