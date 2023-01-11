الرئيس السوري يمنح السفير الكوبي وسام الاستحقاق بدرجة ممتاز

العالم - سوريا

الى ذلك، قال معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان الذي قلد السفير الكوبي الوسام في حفل وداع أقامته وزارة الخارجية والمغتربين في فندق داما روز بدمشق اليوم بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده لدى سورية: إن “السيد الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً بمنح وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة للسفير بارغا تقديراً لجهوده الكبيرة في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين”.

ونوه سوسان بدور السفير الكوبي المهم في ظل الظروف الصعبة التي مرت وتمر بها سورية من أجل تعزيز وتوطيد مختلف جوانب العلاقات التي تربط بين البلدين، مشيراً إلى أن السفير بارغا كان أيضاً سفيراً لسورية وصوتاً قوياً للدفاع عنها وعن قضاياها.

وأكد سوسان أن العلاقات السورية الكوبية تاريخية متجذرة ومتأصلة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات، وأن البلدين هما دائماً في صف واحد لأن ما يحكم سياساتهما هي نفس المواقف والأسس الثابتة واحترام السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، إضافة إلى احترام أهمية إقامة عالم متوازن يسوده العدل وينعم فيه الجميع بالأمن والرخاء والاستقرار.

وعقب تقلده الوسام أعرب السفير بارغا عن جزيل شكره وامتنانه للرئيس الأسد على منحه هذا الوسام، معتبراً إياه حافزاً للاستمرار بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، معبراً عن شكره للحكومة والشعب السوريين ولطاقم وزارة الخارجية على تعاونهم معه لإتمام مهامه سفيراً لبلاده.

ولفت بارغا إلى أن العلاقات الثنائية تتجلى في المواقف السياسية المشتركة على الساحة الدولية سواء في المحافل الإقليمية أو الدولية وأن البلدين يعملان للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى نفس مستوى العلاقات السياسية، مؤكداً أن كوبا تدعم وستظل دائماً حق الشعب السوري في حريته واستقلاله وسيادته واستعادة الأراضي المحتلة.

حضر الحفل عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في دمشق ومديري الإدارات في وزارة الخارجية والمغتربين.