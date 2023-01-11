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بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا الأجندة الروسية الإيرانية والوضع في سوريا

بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا الأجندة الروسية الإيرانية والوضع في سوريا
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا هاتفيا، الأجندة الروسية الإيرانية، مع التركيز على زيادة توسيع التعاون الثنائي.

العالم- ايران

ووفقا لبيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي، تم خلالها النظر في القضايا الموضوعية على جدول الأعمال الروسي الإيراني، مع التركيز على زيادة بناء النطاق الكامل للتعاون الثنائي".

وتجدر الإشارة إلى أن الرؤساء تحدثوا على وجه الخصوص لصالح التنفيذ المتسق للمشاريع ذات المنفعة المتبادلة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف البيان: "خلال مناقشة القضايا الدولية، قدم الجانبان تقييما إيجابيا للتنسيق الوثيق القائم في إطار عملية أستانا التي تلعب دورا أساسيا في التسوية السورية، وأعربا عن عزمهما مواصلة التعاون من أجل تسوية الوضع في الجمهورية العربية السورية، واستعادة وحدة أراضيها".

وأكد الكرملين، أنه من المقرر إجراء عدد من الاتصالات الثنائية رفيعة المستوى، بين البلدين.

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