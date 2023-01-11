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غروسي ينوي زيارة أوكرانيا وروسيا

غروسي ينوي زيارة أوكرانيا وروسيا
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير العام للوكالة الدولية رفائيل غروسي عن خططه لزيارة أوكرانيا الأسبوع القادم، والتوجه إلى روسيا بعد ذلك.

العالم-اوروبا

وقال غروسي في حديث لقناة "راي نيوز 24" الإيطالية، يوم الأربعاء: "الأسبوع القادم سأزور أوكرانيا مجددا، وآمل بلقاء الرئيس زيلينسكي ورئيس الوزراء شميغال ووزير الخارجية كوليبا. وبعد ذلك آمل بالتوجه إلى روسيا".

وأشار إلى أن "هذا ضروري للتوصل إلى اتفاق"، وأعاد إلى الأذهان أنه كان لديه حديث "عميق وصريح" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ.

وبشأن اللقاء المحتمل الجديد مع بوتين قال غروسي: "أتوقع ذلك وآمل بأنني سأتمكن من القيام بذلك.

وأشار إلى أنه خلال اللقاء في سان بطرسبوغ في الخريف الماضي اتفق مع بوتين على مواصلة العمل بشأن محطة زابوروجيه الذرية.

واعتبر غروسي أن التوصل إلى اتفاق بشأن محطة زابوروجيه "لا يعتبر مستحيلا، لأن أي حادث نووي لن يصب في مصلحة أي طرف، بما في ذلك روسيا. ومن شأن حادث نووي كبير أن تكون له عواقب بالنسبة لكلا الطرفين".

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