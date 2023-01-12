المغرب يقرر عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر

العالم- المغرب

وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بيان لها، إنه "تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين".

وأوضحت الجامعة المغربية بأن "ذلك بسبب عدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية".

ويوجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة التي تجري مباريات في ملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة، إلى جانب كل من منتخبات السودان، ومدغشقر، وغانا.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي هو حامل لقب أمم أفريقيا للمحليين في النسختين السابقتين؛ إذ تُوج باللقب الأول على أرضه عام 2018، قبل أن يستضيف الثاني عام 2020.