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المغرب يقرر عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر

المغرب يقرر عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، "عدم المشاركة في النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير/ كانون الثاني و4 فبراير/ شباط 2023".

العالم- المغرب

وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بيان لها، إنه "تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين".

وأوضحت الجامعة المغربية بأن "ذلك بسبب عدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية".

ويوجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة التي تجري مباريات في ملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة، إلى جانب كل من منتخبات السودان، ومدغشقر، وغانا.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي هو حامل لقب أمم أفريقيا للمحليين في النسختين السابقتين؛ إذ تُوج باللقب الأول على أرضه عام 2018، قبل أن يستضيف الثاني عام 2020.

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