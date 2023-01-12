الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد سمير أصلان من مخيم قلنديا

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مخيم قلنديا قضاء المدينة كان محطة جديدة للاحتلال الذي اقتحم المخيم بأعداد كبيرة بعدما حاصر المخيم من كل مداخله لاعتقال شبان المخيم بحجة مشاركتهم بفعاليات ضد الاحتلال.

القوى الوطنية والاسلامية أعلنت الحداد والاضراب الشامل بقلنديا ومخيمها على الشهيد أصلان الذي سقط اثناء حمايته لنجله من القوات التي حضرت لأعتقالة.



جماهير غفيرة شيعت الشهيد بعد الصلاة عليه بعدما احتجز جثمانه لساعات طويلة قبل تسليمه لذويه بالمخيم الذي انتفض بوجه الاحتلال من خلال مواجهات واشتباك مع قوات الاحتلال التي تتمركز بمعبر قلنديا العسكري.

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