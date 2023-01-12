شاهد.. هكذا حماس صدمت الصهاينة خلال احياء ذكرى تأسيسها

العالم - غياهب الكيان

قال المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة في حديث لبرنامج "غياهب الكيان" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن المجتمع الصهيوني يعاني من أزمة عميقة في التعاطي مع مقاربة الحكومات الصهيونية المتعاقبة بملف الاسرى.

واوضح عواضة، أن سبب عدم تحول موضوع الاسير الصهيوني لدى حركة حماس الى قضية رأي عام عدم وجود روابط بين المجتمع الصهيوني وكذلك عدم الانتماء لهذه القضية.

وأشار عواضة الى أن حكومة كيان الاحتلال تتعامل مع قضية الاسير لدى حركة حماس بالتسويف والمماطلة والمراهنة للحظة الاخيرة على امكانية ان يخضع الطرف الاخر للمطالب والشروط الصهيونية المفروضة، ولكن في نهاية المطاف الاحتلال من يخضع لمطالب حركة حماس، بعمليات تبادل للاسرى تستطيع المقاومة تحرير الاسرها من سجون الاحتلال.

وأكد المتابع للشأن الاسرائيلي، أن اسر المقاومة لجنود صهاينة، وعدم قدرة حكومة الاحتلال على استعادتهم، أدخل القلق والرعب في قلوب الصهاينة، حيث تراجعت بنسبة كبيرة رغبة الصهاينة في الذهاب الى الجيش.

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https://www.alalam.ir/news/6505288