الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. هكذا حماس صدمت الصهاينة خلال احياء ذكرى تأسيسها

الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

أثار استعراض حركة حماس خلال احياء ذكرى تأسيسها في قطاع غزة سلاح جندي صهيوني أسير لديها القلق في صفوف الصهاينة، لا سيما الجنود الذين لمسوا عجز قياداتهم على اعادة الجندي الأسير ما انعكس تراجعا في حافزية جيش الاحتلال القتالية.

العالم - غياهب الكيان

قال المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة في حديث لبرنامج "غياهب الكيان" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن المجتمع الصهيوني يعاني من أزمة عميقة في التعاطي مع مقاربة الحكومات الصهيونية المتعاقبة بملف الاسرى.

واوضح عواضة، أن سبب عدم تحول موضوع الاسير الصهيوني لدى حركة حماس الى قضية رأي عام عدم وجود روابط بين المجتمع الصهيوني وكذلك عدم الانتماء لهذه القضية.

وأشار عواضة الى أن حكومة كيان الاحتلال تتعامل مع قضية الاسير لدى حركة حماس بالتسويف والمماطلة والمراهنة للحظة الاخيرة على امكانية ان يخضع الطرف الاخر للمطالب والشروط الصهيونية المفروضة، ولكن في نهاية المطاف الاحتلال من يخضع لمطالب حركة حماس، بعمليات تبادل للاسرى تستطيع المقاومة تحرير الاسرها من سجون الاحتلال.

وأكد المتابع للشأن الاسرائيلي، أن اسر المقاومة لجنود صهاينة، وعدم قدرة حكومة الاحتلال على استعادتهم، أدخل القلق والرعب في قلوب الصهاينة، حيث تراجعت بنسبة كبيرة رغبة الصهاينة في الذهاب الى الجيش.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6505288

روابط ذات صلة

دعوات الى حذف 'الشهادتين' من علم السعودية.. لماذا؟

أمريكا تضبط "أسلحة إستراتيجية" مرسلة لليمن على متن "سفينة تتحرك بالذكاء الإصطناعي"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. هكذا حماس صدمت الصهاينة خلال احياء ذكرى تأسيسها

ما حقيقة التحذيرات المتكررة من الحرب الاهلية بين الصهاينة؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-01-2023

بالفيديو.. أهم الملفات التي يحملها وزير الخارجية الإيراني الى بيروت

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-01-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 12-01-2023