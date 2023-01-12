شاهد.. هذه مطالب صنعاء من أجل مفاوضات شاملة مع دول العدوان

العالم - خاص بالعالم

وقال الحنش في حديث لبرنامج "المشهد اليمني" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الوفد العماني حمل نفس الافكار السابقة التي وصل بها الى صنعاء قبل 11 يوما، وعرضها على القيادة الثورية والسياسية في صنعاء حيث ابدت ملاحظاتها على الموضوع، وبدوره نقلها الوفد العماني الى السعودية والاميركان والاوروبيين.

وأكد الحنش، أن صنعاء تتطلع بأن يرشح عن المحادثات والحوارات التي تتم في مسقط بين حكومة صنعاء ودول العدوان شيء يستفيد منه الشعب اليمني، مشددا على أن العدوان السعودي يتماطل كثيرا في المحادثات والحوارات التي تتم في مسقط بين حكومة صنعاء ودول العدوان.

واوضح عضو الفريق الوطني اليمني المفاوض، أن مطالب الملف الانساني التي تتشدد به صنعاء كمقدمة وبادرة حسن نية لاطلاق مفاوضات شاملة والبحث عن سلام وايقاف اطلاق نار دائم هي فتح المطار وصرف الرواتب وفتح الميناء واطلاق الاسرى.

هذا ومن جديد عاد الوفد العماني الى صنعاء في اشارة واضحة الى تقدم المحادثات والحوارات التي تتم في مسقط بين حكومة صنعاء ودول العدوان وقال محمد عبدالسلام رئيس الوفد الوطني إن هذه الزيارة تاتي لإستكمال بحث آخر المستجدات والتطورات بعد نقل الكثير من الرسائل.