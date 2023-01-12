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نيبينزيا: الغرب لم يرغب بتسوية النزاع الأوكراني أصلا

نيبينزيا: الغرب لم يرغب بتسوية النزاع الأوكراني أصلا
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

صرح المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الغرب "لم يرغب في تسوية" النزاع بأوكرانيا أصلا، وما يؤكد ذلك هو التصريحات الأخيرة لفرانسوا هولاند، وأنغيلا ميركل.

العالم-اوروبا

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، إنه "كما أصبح معروفا من التصريحات الأخيرة للمشاركين المباشرين في تلك الأحداث أنغيلا ميركل وفرانسوا هولاند، فإن الغرب لم يرغب في تسوية أي شيء أصلا".

وأشار إلى أن "اتفاقيات مينسك، حسب اعترافاتهما، كانت ضرورية فقط لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأجنبية والمرتزقة وإعدادها للعمليات القتالية".

وتابع: "وتحدث عن ذلك (الرئيس الأوكراني السابق) بيوتر بوروشينكو أيضا. وعلى خلفية هذا الخداع الدائم والرهيب، لا يجب أن يستغرب أحد من أن فلاديمير زيلينسكي الذي وصل إلى السلطة تحت شعار "تحقيق السلام"، مضى قدما بالاتجاه الذي تم إملاؤه عليه ودفع ببلاده نحو كارثة حقيقية".

يذكر أن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل صرحت في وقت سابق بأن اتفاقيات مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية كانت تهدف "لتوفير الوقت" لأوكرانيا. واتفق معها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في أحد تصريحاته الصحفية.

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