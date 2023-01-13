السودان.. ختام لجنة تفكيك نظام عمر البشير بهذه المخرجات

العالم - مراسلون

توصيات كثيرة خرجت بها لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو في ختام أعمالها أهمها إلغاء القرارات السابقة التي اعادت الكثير من الممتلكات والأموال للنظام السابق من قبل محكمة الاستئناف والتي كان معظم قضاتها يتبعون للمؤتمر الوطني المحلول، وإجراء مراجعة لقطاع النفط والتعدين وهو من اهم موارد الدولة التي تدعم الاقتصاد السوداني اذ كانت معظم تلك الموارد لا تضمّن في ميزانية الدولة، وركزت التوصيات علي حرية التعبير والاهتمام بقطاع الشباب الذي يقود الشارع السوداني منذ سنوات.



أقر المؤتمرون بشفافية هذه التوصيات لكنهم يرون ان العبرة بالتنفيذ دون عوائق خاصة وان لهم تجارب سابقة مع العسكر في نقض العهود والمواثيق.



أكدت التوصيات ان أُسس نجاح هذا الاتفاق تتمثل في اصلاح المنظومة العدلية إذ تشمل توصيات لجنة التفكيك إعفاء قضاة المحكمة العليا وإخضاع قضاة الدرجات الادني للفحص والتدقيق.



ومع ختام عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تبقت اربع قضايا فقط للوصول لحكومة انتقالية مدنية أهمها اصلاح المؤسسة العسكرية.

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