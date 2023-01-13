المبعوث الاممي يزور ليبيا ويؤكد على المصالح الوطنية

العالم-ليبيا

وأشاد باتيلي خلال اللقاء الذي جرى على هامش اختتام الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية.بالمسؤولية التي أظهرها كل المشاركين في الملتقى التحضيري، الأمر الذي سيساهم في تحقيق الهدف المنشود في المؤتمر الجامع المقبل، لصياغة مستقبل جديد لليبيا يتجاوز كل الخلافات.

كما ثمن باتيلي دور المجلس الرئاسي في إدارة ملف المصالحة، من جهود لأجل الوصول إلى ما تحقق اليوم من توافق بين جميع الأطراف, حسبما نقل موقع بوابة افريقيا الاخبارية.

وجرى خلال اللقاء استعراض ما توصل إليه المشاركون في الملتقى التحضيري، وسبل تنظيم المؤتمر الجامع لتحقيق المصالحة الوطنية وخطوات المجلس الرئاسي من أجل استقرار البلاد وتجاوز الأزمة السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي بالوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد النائب خلال اللقاء على الخطوات التي قطعها مشروع المصالحة الوطنية حتى الآن، مشيداً بدور الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لجهود المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وتحقيق التوافق بين الليبيين، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.