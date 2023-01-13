الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣
١١:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

العلامة ياسين: الى متى سيستمر المسؤولون باخفاء الحقائق؟

العلامة ياسين: الى متى سيستمر المسؤولون باخفاء الحقائق؟
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في بيان له اليوم الجمعة ، ان سياسة شراء الوقت وبيع المواقف للخارج التي ينتهجها بعض مدعي السيادة في لبنان، مكلفة لانها بالعملة الصعبة ولن تؤدي الى حلول انقاذية بل الى المزيد من الضياع في الفراغ. 

العالم _ لبنان

اضاف: إن هذه المراوحة وبيع المواقف للخارج تتمثل بشكل واضح في إعلان بعض الدول التدخل في شؤون لبنان لا سيما القضائية منها وفرض شروط معينة في الملف الرئاسي يسارع مدعو السيادة للعمل وفقها وتبنيها.

وتابع: إن على القوى اللبنانية أن تدرك أن حل الأزمة لا يكون وفق مصلحتها الضيقة وعلى مقاسها، ولتحقيق طموحاتها بل يكون وفق مصلحة الجميع وعلى مقاس كل الوطن ولتحقيق طموحات المواطن بغض النظر عن إنتمائه الطائفي او المناطقي، متسائلا "إلى متى سيستمر المسؤولون بإخفاء الحقائق وسجنها في غرفهم السود؟.

اضاف: نؤكد أن معالجة الأزمة اللبنانية لا يكون بإجتماع وزاري أو لقاءات جانبية على أهمية ذلك، بل يكون بإجتماع خال من التبعية والاملاءات الخارجية ودعوة للحوار بنفس وطني، مشددين على ان المكسب الحقيقي ليس بكرسي او منصب بل بخدمة المواطن الذي تم استغلاله على مدار ثلاثين عاما بمحاصصة شخصانية تتلطى بالطائفية جشعة لم تبق من جنى اللبنانيين سوى ارقام.

روابط ذات صلة

العلامة ياسين: نطالب اللبنانيين بموقف حازم من اصحاب الاصوات النشاز

الشيخ ياسين: الفراغ الرئاسي والحكومي يقود البلد الى فراغ سكاني

لقاء علماء صور يتمنى اقتداء اللبنانيين بمعاني عيد ميلاد المسيح

ضرورة التزام القوة الدولية عملها ومنطقتها تفاديا لطابور خامس يشعل الفتن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صاحب مؤلفات دينية في سجون ابن سلمان!

نص خطبة السيد الصدر خلال صلاة الجمعة الموحدة اليوم

شاهد.. هذا ما قاله وزير الخارجية اللبناني حول المساعدات الايرانية

شاهد.. مسيرات في ايران تنديدا بالاساءة الى الرمز الدينية

العلامة ياسين: الى متى سيستمر المسؤولون باخفاء الحقائق؟

الشيخ حسن شريفة: لماذا الاصرار على تعطيل مؤسسات بكيديات مفتعلة؟