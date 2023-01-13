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هل ما يمرّ به لبنان يعدّ في مطابخ السياسة الامريكية؟

الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث السياسي الدكتور وسيم بزّي، انه من المهم جداً محاولة تنوير التي لها علاقة بالحصار بظروفه ومندرجاته لبنانياً وحتى على مستوى دول المنطقة كسياسة امريكية معتمدة كبديل للقوة الغاشمة وكجزء من القوة الناعمة.

خاص بالعالم

وقال بزّي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": ان الامريكي وجد صمود محور المقاومة ودوله وقواه الحيّة في اكثر من بلد، ان يستثمر في سياسة الحصار والتجويع والعقوبات من اجل خدمة الهدف الذي يسعى اليه واعتمدها بأدوات غير مباشرة لا تجعل الولايات المتحدة مباشرة معرضة لدفع الخسائر.

واوضح بزّي، ما في شك ان الامريكان منذ عقود طوّروا هذه السياسات ليست فقط في المنطقة العربية، لكن مع وجود عناصر تواطؤ لبناني داخلي وادوات تنفيذية شددت من الحصار الامريكي على لبنان في اطار الابتزاز السياسي مع تطوير آليات للوصول الى هذا الهدف، مشيراً الى ان دخول لبنان في الفراغ الرئاسي له علاقة كسبب داخلي وارتباطه بعناصر الحصار الامريكي الذي يستثمر في الفراغ الرئاسي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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