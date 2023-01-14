مرضى السرطان في اليمن بتزايد مخيف في ظل حصار العدوان

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كاميرا العالم تجولت في أروقة وحدة معالجة الأورام السرطانية بصعدة ووقفت على حجم المعاناة والألم الذي ينهش تلك الأجساد البريئة يوماً بعد آخر وصولاً إلى الموت في ظل الحصار وانعدام الأدوية وسوء الأوضاع الإقتصادية.



%50 من حالات الإصابة بالسرطان في محافظة صعدة ظهرت خلال العام 2022م في ظل العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وفق احصائيات المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بصعدة على لسان مسؤوليها.

وما يجود به المتبرعون لا يكاد يغطي تكاليف العلاج الباهضة نتيجة لظهور حالات جديدة وبشكل شبه يومي.

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