عبد اللهيان ونظيره اللبناني يؤكدان استمرار التنسيق والتعاون المشترك

العالم - مراسلون

كما اجتمع مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مؤكدا موقف ايران الثابت في دعم لبنان حكومة وشعبا ومن المقرر أن يزور امير عبداللهيان سورية غدا السبت.

وفي زيارة وصفت بالمهمة وهي الثالثة له الى لبنان بعد توليه منصبه وصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت بدعوة من وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب.



والتقى على التوالي برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري بحثا بالعلاقات الثنائية التي تهم البلدين لاسيما المساعي الايرانية الرامية الى مساعدة لبنان على كافة الصعد ووقوف ايران الى جانبه شعبا وجيشا ومقاومة.

سبق ذلك مؤتمرا صحفيا مشترك مع نظيره اللبناني أكد خلاله الطرفان على اهمية التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحافي، عصر اليوم الجمعة: في حوار مع وزير الخارجية السعودي أكدنا على أن عودة العلاقات بين البلدين سيعود بالنفع على المنطقة برمتها، معتبرا ان حوارات بغداد حول عودة العلاقات بين طهران والرياض كانت ايجابية حتى الان.

واضاف ان محادثات امنية كانت تجري بين طهران والرياض في بغداد اضافة الى الحوارات الثنائية، قائلا: كان هناك اتفاق إيراني سعودي في قمة بغداد الأخيرة على الحوار المشترك بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تطبيع العلاقات.

وقال عبد اللهيان ان ايران والسعودية قد اجرتا 5 جولات هامة من الحوار في بغداد ونحن متفقون مع وزير الخارجية السعودي حول استمرار هذه المحادثات، معتبرا ان جولات المحادثات التي جرت في بغداد كانت ايجابية ونحو الامام، وفي الخطوة الاولى نحن بصدد عودة قنصليتي البلدين في جدة ومشهد المقدسة الى العمل لتقديم الخدمات القنصلية اللازمة لرعايا البلدين ومن يرغبون في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشهد المقدسة وباقي المزارات الدينية في ايران.

واضاف عبداللهيان: لكننا نعتقد ان الجانب السعودي لا يتمتع بالاستعداد اللازم لعودة العلاقات الى حالتها الطبيعية ، نحن لدينا النية والارادة اللازمة لعودة العلاقات مع السعودية، واذا توفرت مثل هذه النية بمعناها الحقيقي لدى الجانب السعودي فان عودة العلاقات الى طبيعتها يمكن تحقيقها بسرعة.

وفي هذا الاجتماع، أعرب وزير خارجية لبنان، عبد الله بو حبيب، عن ارتياحه للقاء أمير عبد اللهيان مرة أخرى، وشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعم استقرار لبنان، وقال إن لبنان يدعم أيضًا الاستقرار في إيران.

ورحب بو حبيب بتوسيع تعاون لبنان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات، وشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المستمر للاستقرار في لبنان ، وحسن نية إيران في المساعدة على حل مشاكل لبنان الاقتصادية، وأضاف أنه ستعقد اللجنة المشتركة للبلدين في وقت لاحق مع تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...