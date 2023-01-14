مظاهرات حاشدة بتونس تطالب برحيل الرئيس سعيّد

العالم - خاص بالعالم

جبهة الخلاص من جهة وتنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية من الجهة المقابلة تضم في مجملها 15 مكونا حزبيا من اليمين و اليسار رفعت شعار ارحل في وجه سلطات 25 جويلية.

وأكد هشام العجبوني قيادي بحزب التيار الديمقراطي أن تونس لم تشهد مثل هذه المؤشرات الاقتصادية والحاكم بأمره لا يعلم بأن الوضع سينفجر في وجهه".

مكونات حزبية و مدنية أخرى تظاهرت بأماكن متفرقة من العاصمة، حيث شهد شارع خير الدين مظاهرة الحزب الدستوري الحر وتظاهرت مكونات المجتمع المدني أمام مقر نقابة الصحفيين.



فيما اقرت قيادات جبهة الخلاص المعارضة بعدم تسجيل تجاوزات أمنية بحق مسيرتها مقابل منع انصارها في محافظات أخرى من الالتحاق بها.

عدد من أنصار الرئيس قيس سعيد حضروا بشارع الحبيب بورقيبة الذي شهد حضورا امنيا مشددا منذ ساعات الصباح الاولى.



فيما اعتبر مراقبون ان هذه المظاهرات نجحت في الدفاع عن الحريات لكن ليس بوسعها إسقاط النظام.

حراك الشارع يستبق بساعات بدء الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات البرلمانية.

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