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ملفات عديدة على طاولة حوار السوداني والمستشار الألماني

ملفات عديدة على طاولة حوار السوداني والمستشار الألماني
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

استعرض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والمستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، جملة ملفات بينها تخص الطاقة والطاقة المتجددة.

العالم - العراق

وذكر بيان لمكتب السوداني، أنه "جرت اليوم الجمعة مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقرّ المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين التي وصلها أمس في زيارة رسمية. إذ كان على رأس المستقبلين مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس".

وعقد السوداني بعد ذلك لقاءً مع المستشار الألماني، وفق البيان، "تضمن استعراضا شاملا لملفات التعاون الثنائية وسبل تطويرها، وفي مقدمتها ملفات الطاقة والطاقة المتجددة، وفرص توسعة مشاركة الشركات الألمانية في تنمية البنى التحتية الخدمية في العراق".

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والمستشار الألماني أولاف شولتس، جولة مباحثات بين العراق وألمانيا.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن "المباحثات تناولت أوجه التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، والشراكة الاستراتيجية بين العراق وألمانيا، والخطوات اللازمة لتفعيل وتوسعة الاتفاقات في مجال الطاقة والطاقة البديلة والمتجددة، وتعزيز مشاركة الشركات الألمانية في قطاع الاستثمار بالعراق".

وأشار البيان إلى أن "الوفد الرسمي العراقي في جولة المباحثات ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فـؤاد حسين، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزير الصناعة خالد بتال، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيـفـان فائق يعقوب، وأيضا مستشار رئيس الوزراء والسفير العراقي لدى ألمانيا".

ومثّل الحضور من الجانب الألماني، وفق البيان، "مستشار الاقتصاد والسياسة المالية ستيفن ماير، والممثل عن المجلس الحكومي دانيال كريبير، ومستشار المجلس الوزاري للسياسة الخارجية والأمنية ينس بلوتنر، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، وعدد من وزراء الدولة الألمان".

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