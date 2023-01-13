الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

دمشق وموسكو تتباحثان بشأن هذه القضايا..

دمشق وموسكو تتباحثان بشأن هذه القضايا..
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

بحث نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر بانكين مع السفير السوري في موسكو بشار الجعفري التعاون السوري الروسي في العديد من القضايا والمستجدات الدولية.

العالم - سوريا

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن بانكين والجعفري بحثا خلال لقائهما في موسكو اليوم المسائل الملحة، السياسية الاقتصادية والتجارية والمالية والدولية، في ضوء التنسيق الثنائي بين البلدين بمختلف المجالات.

وفي لقاء آخر تبادل الجعفري ورئيس الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو الآراء حول الوضع في سورية والمنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الجانبين أشارا خلال اللقاء إلى المستوى العالي من التعاون الثنائي بين روسيا وسورية في عدد كبير من القضايا، بما في ذلك المجال التربوي والتأكيد على التجربة الإيجابية للاتصالات القائمة بين الأكاديمية الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في سورية.

ودعا ياكوفينكو إلى إرسال دبلوماسيين سوريين شباب للتدرب لمدة أسبوعين في الأكاديمية، بينما دعا الجعفري إلى توقيع اتفاقية بين المؤسستين التربويتين.

روابط ذات صلة

لافروف يقدم وسام الصداقة لسفير سوريا السابق لدى موسكو

وزير نفط سوريا: الاحتلال الأمريكي والعقوبات سبب معاناة الشعب السوري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق يسلم اسبانيا 15 طفلا وامراة من مخيم الهول السوري

بالفيديو.. أجندة متطرفة تثير مخاوف الشارع الصهيوني

بالفيديو.. الشيخ السعودي الذي تعرض للظلم بسبب موقفه من الإساءة للنبي محمد (ص)

دمشق وموسكو تتباحثان بشأن هذه القضايا..

العراق يوقع مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء مع ألمانيا

مجتهد ينتقد تمعن حكومة المرتزقة في تجويع الناس