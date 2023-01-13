دمشق وموسكو تتباحثان بشأن هذه القضايا..

العالم - سوريا

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن بانكين والجعفري بحثا خلال لقائهما في موسكو اليوم المسائل الملحة، السياسية الاقتصادية والتجارية والمالية والدولية، في ضوء التنسيق الثنائي بين البلدين بمختلف المجالات.

وفي لقاء آخر تبادل الجعفري ورئيس الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو الآراء حول الوضع في سورية والمنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الجانبين أشارا خلال اللقاء إلى المستوى العالي من التعاون الثنائي بين روسيا وسورية في عدد كبير من القضايا، بما في ذلك المجال التربوي والتأكيد على التجربة الإيجابية للاتصالات القائمة بين الأكاديمية الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في سورية.

ودعا ياكوفينكو إلى إرسال دبلوماسيين سوريين شباب للتدرب لمدة أسبوعين في الأكاديمية، بينما دعا الجعفري إلى توقيع اتفاقية بين المؤسستين التربويتين.