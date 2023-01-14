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تحرير طفلين سوريين في بعلبك اللبنانية بعد 3 أشهر على اختطافهما +فيديو

السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس الجمعة، تحرير طفلين سوريين اختطفا في مدينة بعلبك شرق لبنان قبل ثلاثة أشهر.

العالم - لبنان

وقالت القيادة في بيان مقتضب عبر حسابها على "تويتر"، إن "مديرية المخابرات حررت في عملية نوعية الطفلين السوريين مهند وغالب ماجد عروب اللذين اختطفا بتاريخ 22 أكتوبر 2022 في مدينة بعلبك".

وفي شهر أكتوبر 2022، اخطتف طفلان سوريان أحدهما في الخامسة عشرة من عمره والآخر في الثالثة عشرة في منطقة بعلبك، بعد أن قام شخصان باقتيادهما إلى مكان مجهول وطالبا والدهما بدفع فدية كبيرة.

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام فإن الطفلين السوريين شقيقان ويدعيان غالب ماجد عروب ومهند ماجد عروب، وتم اختطافهما من حي آل صلح بمدينة بعلبك.

وأضافت الوكالة اللبنانية حينها أن مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع زجاجها داكن من دون لوحات أو أرقام، تتبعها دراجات نارية، أقدموا على اختطاف الطفلين.

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