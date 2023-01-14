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الصواريخ والمسيّرات الايرانية ... من الـ"فوتوشوب" إلى الـ"كابوس" ؟!

الصواريخ والمسيّرات الايرانية ... من الـ
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

براين هوك ، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران: إيران تلاعبت بمشاهد إطلاق الصواريخ باستخدام برنامج فوتوشوب لإظهار قدراتها الصاروخية.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "ريد لودويك": البنتاغون على علم بالتقارير التي تتحدث عن امتلاك إيران لصواريخ فرط صوتية ، لكنها "تنظر إليها بريبة".

ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: إيران تدرس بيع مئات الصواريخ الباليستية لروسيا. نطلب من إيران إعادة النظر وعدم القيام بمثل هذه الأعمال.

قائد الثورة الاسلامية في لقاء مع مجموعة من النخب والمواهب العلمية : صنع معدات صاروخية متطورة وطائرات بدون طيار ، والتي قبل بضع سنوات عندما نشرت صورها ، قالوا إنها فوتوشوب. الآن يقولون إن الطائرات الإيرانية بدون طيار خطيرة للغاية. لماذا تبيع لهذا الشخص ولهذه الجهة ؟ .

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