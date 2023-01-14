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سياسي أمريكي بارز..

جميع رؤساء أمريكا منذ عام 1945 كانوا مجرمي حرب..يجب إقالة بايدن

جميع رؤساء أمريكا منذ عام 1945 كانوا مجرمي حرب..يجب إقالة بايدن
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

دعا السياسي الديمقراطي الأمريكي، جيفري يانغ، المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي، إلى إقالة الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".

العالم-الاميركيتان

وقال يانغ في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "أعتقد أنه يجب محاكمة جو بايدن على الفور بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا واليمن وسوريا والعراق وما إلى ذلك. وأيضا محاكمته ضد استمرار شن حرب غير قانونية بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا".

كما أعرب عن رأيه بأنه بدون استثناء، أصبح جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ عام 1945 مجرمي حرب.

في سياق متصل انتقد الاقتصادي الأمريكي، ريتشارد وولف، الساسة والخبراء الغربيين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لقيامهم بإطالة أمد الصراع في أوكرانيا بشكل متعمد، وذلك عن طريق تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة والدعم المالي.

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