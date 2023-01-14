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المحميات

شاهد.. تطبيل الاعلام السعودي لبن سلمان 

السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

یتطرق برنامج "المحميات" عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بين الاعلام والواقع والفارق الكبير بينهما، وعن تدمير المجتمع الممنهج والذي يبدأ بالاقربين قبل الابعدين، وعن الفساد والبنى التحتية المتردية.

خاص بالعالم

منذ صعود محمد بن سلمان الى الحكم والاعلام السعودي يقدمه باعتباره المنقذ الرائع العظيم المبهج الذي اقتحم كل الفلوات وانتصر على كل الاعداء، ولم يتوقف عند هذا الحد.

وبالطبع اي احد ليس شرطاً ان يكون معارضاً او يكره النظام السعودي، كي يرى الانجازات الحقيقية لبن سلمان، بالعكس هو الواقع ويمكن اخرها موضوع تدمير المدن السعودية واحيائها مثل جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وصولاً الى الفيضانات والسيول التي اجتاحتها قبل كم يوم.

دعونا نسمع من ولي العهد نفسه كيف كان توقعه عن الخمس سنوات القادمة المبهرة، بدلاً من الاعلام السعودي!

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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