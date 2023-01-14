شاهد.. تطبيل الاعلام السعودي لبن سلمان 

خاص بالعالم

منذ صعود محمد بن سلمان الى الحكم والاعلام السعودي يقدمه باعتباره المنقذ الرائع العظيم المبهج الذي اقتحم كل الفلوات وانتصر على كل الاعداء، ولم يتوقف عند هذا الحد.

وبالطبع اي احد ليس شرطاً ان يكون معارضاً او يكره النظام السعودي، كي يرى الانجازات الحقيقية لبن سلمان، بالعكس هو الواقع ويمكن اخرها موضوع تدمير المدن السعودية واحيائها مثل جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وصولاً الى الفيضانات والسيول التي اجتاحتها قبل كم يوم.

دعونا نسمع من ولي العهد نفسه كيف كان توقعه عن الخمس سنوات القادمة المبهرة، بدلاً من الاعلام السعودي!

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